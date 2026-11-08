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Общество

Опрос: 93% врачей перепроверяют ответы нейросетей

Около 16 % российских врачей используют искусственный интеллект ежедневно или почти каждый день. Такие данные приводит газета «Ведомости» со ссылкой на опрос профессионального сообщества «Врачи РФ».

Фото: ПАИ

Всего нейросети в работе применяет около 41 % опрошенных медиков. При этом 93 % специалистов всегда перепроверяют ответы искусственного интеллекта и не полагаются на них безоговорочно.

Среди врачей, использующих ИИ, 16 % обращаются к нему ежедневно или почти каждый день, 14 % – несколько раз в неделю, а более 11 % – время от времени.

Ещё 28 % респондентов пока не используют нейросети, но допускают такую возможность в будущем. Шесть процентов попробовали технологию, но отказались от неё. При этом четверть опрошенных (25 %) принципиально не пользуются искусственным интеллектом и не планируют этого делать.

Чаще всего врачи применяют ИИ для поиска и обобщения медицинской информации (67 %). Также технологии используют для изучения сведений о лекарствах (46 %), анализа клинических рекомендаций (45 %) и автоматизации расчётов, в том числе по медицинским шкалам и оценке риска (39 %).

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