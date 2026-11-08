Врач объяснил, почему безопасной дозы алкоголя не существует

21:44, 08 ноября 2026, ПАИ

Безопасной дозы алкоголя не существует: даже небольшие порции повышают риск рака, жировой болезни печени и гипертонии. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, пишет «Лента.ру».

По его словам, спиртное в любом количестве – признанный канцероген, с каждой дозой растёт вероятность рака пищевода, груди, печени и кишечника. Даже 50–100 миллилитров вина в день ведут к жировой болезни печени – она есть у трети регулярно пьющих и часто никак не проявляется.

Страдает и сердце: у тех, кто пьёт ежедневно «умеренно», чаще возникают гипертония и фибрилляция предсердий, а это почти гарантированно оборачивается инсультом и сердечной недостаточностью. Нагрузка на печень, сосуды и нервную систему при этом накапливается, а сон, память и внимание постепенно ухудшаются.

К тому же вырабатывается привычка, и доза растёт – алкоголизм у большинства начинался именно с ежедневных маленьких порций, подчеркнул Александр Умнов. Разница между «не пить» и «пить понемногу каждый день» – это разница в степени риска, а не между «безопасно» и «опасно», резюмировал врач.