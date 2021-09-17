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Политика

Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области проголосовать за будущее региона

Губернатор Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее любимого региона. Об этом он заявил в видеообращении к подписчикам на своей странице в Instagram.

«Благодаря поддержке нашего президента, правительства России, коллег из федеральных министерств и ведомств наш регион динамично развивается. Но чтобы сохранить такие же темпы, нам нужны достойные и профессиональные представители региона в Государственной Думе. Сильные депутаты в Псковском областном Собрании», - заметил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Губернатор подчеркнул, что эти выборы определят путь, по которому Псковская область будет развиваться ближайшие несколько лет. «Возможно, самых важных лет для развития региона», - заметил он.

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