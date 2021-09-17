Искусственный интеллект будет распознавать телефонных мошенников

08:18, 17 сентября 2021, ПАИ

Сотовые операторы начали подключать к борьбе с телефонными мошенниками искусственный интеллект, пишет газета «Известия».

Распознающие злоумышленников в ходе разговора с жертвой системы разрабатывают «СберМобайл» и «Тинькофф мобайл». Также над технологией интеллектуальной защиты трудятся специалисты «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Системы, базирующиеся на искусственном интеллекте, отличаются от тех, что используют технологии big data, позволяющие формировать черные списки подозрительных номеров, отмечают эксперты, мошенники постоянно меняют сим-карты.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что мошенники постоянно меняют тактику, соответственно, нужно постоянно обучать искусственный интеллект. Помимо этого, алгоритмы могут интерпретировать как мошеннические разговоры обычных абонентов.