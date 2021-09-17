Без осадков и до +16 градусов ожидается в Псковской области сегодня
17 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, пишет официальный Telegram-канал региона.
Температура по области днём составит +11…+16 градусов. В Пскове также не ожидается осадков, температура днём +11…+13 градусов.
В Великих Луках днём будет +13…+15 градусов, без существенных осадков.
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