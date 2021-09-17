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Общество

Менеджер по продажам в Пскове может получать до 140 тысяч рублей

Зарплатный максимум для менеджера по продажам в производственных компаниях в Москве составляет 250 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 210 тысяч рублей, в Пскове — 140 тысяч рублей, сообщает SuperJob.

Высокий доход предлагают специалистам со стажем продаж от 2 лет, знающим товарные группы и рынок по профилю работодателя и имеющим опыт значительного увеличения объема сбыта. Среднерыночная зарплата в Пскове составляет 72 тыс. рублей. Специалисты с опытом работы до полугода, средним профессиональным или неполным высшим образованием и навыками ведения переговоров, деловой переписки, подготовки презентаций зарабатывают от 33 до 37 тыс. рублей; со стажем от полугода, знанием методов продаж, отличными переговорными навыками и опытом работы с CRM-системами могут получать от 37 до 45 тыс. рублей. Специалист с опытом работы от 2 лет, высшим образованием, знанием английского языка на уровне чтения технической документации и знанием специфики рынка и товарных групп по профилю работодателя может получать от 45 до 77 тыс. рублей, а менеджер со стажем от 3 лет и знанием английского языка на разговорном уровне может рассчитывать на зарплату от 77 до 140 тыс. рублей.

Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 34 лет, в 37% − мужчина, 63% имеют высшее образование, 17% готовы к переезду, 66% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 3 года.

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