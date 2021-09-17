Более 600 избирательных участков открылись в Псковской области

09:21, 17 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области открылись избирательные участки для голосования. Всего в регионе их 609, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Голосование продлится в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В регионе пройдут семь избирательных кампаний. Это выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 8-го созыва; выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов 7-го созыва; выборы Глав Куньинского и Новосокольнического районов; дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Новоржева по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутатов на вакантные мандаты депутатов Пустошки по пятимандатному избирательному округу № 2 и дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Торошинская волость» на вакантные мандаты по двухмандатному избирательному округу № 2.

Всего в Псковской области зарегистрировано свыше 518 тыс избирателей. Процедура голосования на каждом избирательном участке будет организована с четким соблюдением необходимых противовирусных регламентов.

Напомним, что в Пскове круглосуточно будет работать Центр общественного наблюдения за выборами, который создан на базе Общественной палаты Псковской области в целях обеспечения объективного и эффективного общественный контроля за ходом голосования. Кроме того, развернут Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области.