Троих детей спасли из пожара в многоэтажке в Пскове

09:26, 17 сентября 2021, ПАИ

В Пскове 16 сентября в результате пожара было спасено шесть человек, из них трое - дети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание началось в многоквартирном доме №5 на улице Конной в 13:54.

В подъезде на втором, третьем и четвертом этажах огнем были повреждены электросчетчики. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки в электрощитовой на четвертом этаже. В результате оперативных действия сотрудникам МЧС и АСС удалось спасти шесть человек, из них трое – дети. Всего эвакуировано 9 человек.