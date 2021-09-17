Троих детей спасли из пожара в многоэтажке в Пскове
В Пскове 16 сентября в результате пожара было спасено шесть человек, из них трое - дети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание началось в многоквартирном доме №5 на улице Конной в 13:54.
В подъезде на втором, третьем и четвертом этажах огнем были повреждены электросчетчики. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки в электрощитовой на четвертом этаже. В результате оперативных действия сотрудникам МЧС и АСС удалось спасти шесть человек, из них трое – дети. Всего эвакуировано 9 человек.
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