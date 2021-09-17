Великолучанке из-за беременности отсрочили тюремный срок за сбыт наркотиков

09:29, 17 сентября 2021, ПАИ

Жительнице Великих Лук из-за беременности отсрочили тюремный срок за сбыт наркотиков, сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В марте текущего года подсудимая согласилась помочь знакомому приобрести наркотики. Через интернет она заказала наркотическое средство и, получив фото места «закладки», забрала вышеуказанное вещество. За гаражами частного сектора в Великих Луках женщина передала наркотики знакомому, отсыпав часть порошка себе для личного употребления.

Свою вину подсудимая признала полностью, а также раскаялась в содеянном и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что суд признал в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Также в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учёл беременность подсудимой.

Великолучанка была признана виновной и получила наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Вместе с тем, суд посчитал возможным отсрочить ей реальное отбывание наказания в виде лишения свободы на срок беременности и до достижения родившимся ребенком четырнадцатилетнего возраста.