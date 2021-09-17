Детская коляска сгорела в подъезде жилого дома на Запсковье в Пскове

10:15, 17 сентября 2021, ПАИ

Детская коляска сгорела в подъезде жилого дома на Запсковье в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло около 17:00 в подъезде многоэтажного дома №22 на улице Крупской в Пскове 16 сентября. В результате пожара лестничная площадка закопчена на площади 8 квадратных метров. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В тот же день, около 15:00, в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в нежилом доме в деревне Тулубьево Великолукского района. В результате пожара сгорел нежилой дом. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.