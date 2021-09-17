Великолукский суд рассмотрел дело о незаконном сбыте наркотиков

10:16, 17 сентября 2021, ПАИ

14 сентября 2021 года Великолукский городской суд Псковской области рассмотрел дело в отношении 26-летней беременной великолучанки по статье о незаконном сбыте наркотических средств, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Пскова.

По рассказам подсудимой, в марте 2021 года она согласилась помочь своему знакомому в приобретении наркотиков. Мужчина передал девушке деньги, и она заказала наркотические средства через интеренет-сайт. Великолучанка поехала на место «закладки», а после за гаражами передала наркотики знакомому, часть оставив себе.

Великолучанка вину свою признала, раскаялась и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.

Суд признал женщину виновной, назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, которое она понесет после беременности и когда ребенок достигнет возраста 14 лет.