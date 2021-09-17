Две бутылки текилы помешали украсть псковичу росгвардейцы

11:02, 17 сентября 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в краже алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

17 сентября около 1:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 23-летнего гражданина, который похитил из торгового зала две бутылки текилы стоимостью 1465 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.