Две бутылки текилы помешали украсть псковичу росгвардейцы
В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в краже алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
17 сентября около 1:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 23-летнего гражданина, который похитил из торгового зала две бутылки текилы стоимостью 1465 рублей.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.
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