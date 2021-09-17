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Общество

Псковских студентов приглашают на встречу с министром энергетики

Студенты ПсковГУ получили приглашение на молодежные дни Российской энергетической недели, которые пройдут с 13 по 15 октября в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Участники этого мероприятия смогут пообщаться с представителями ведущих энергетических компаний, а также задать вопросы Министру энергетики. Такая возможность выдалась команде из тринадцати студентов псковского вуза, которые приняли участие в ежегодном проекте «Молодёжный глобальный прогноз развития энергетики». Его цель - формирование международного молодёжного сообщества ТЭК (топливно-энергетического комплекса) и МСК (минерально-сырьевого комплекса), а также популяризация инженерно-технического образования и развитие новых технологий. 

По словам участников, проект предоставляет возможность студентам-энергетикам и молодым специалистам предприятий предложить видение развития своей сферы деятельности в горизонте до 2035 года.

Для своего кейса студенты ПсковГУ выбрали тему «Электротранспорт: повышение энергоэффективности и экономичности, развитие инфраструктуры». Их задачей было – составить прогноз развития. Команда определяла тенденции и перспективы развития электротранспорта, выполняла SWOT- и PESTEL-анализ, проводила оценку потенциальных рисков, собирала кейсы отечественных и иностранных компаний и предлагала свой сценарий продвижения.

«Этот проект развил кругозор в смежных отраслях направления, на котором мы учимся. Мы получили бесценный опыт благодаря участию в таком масштабном событии», - рассказала студентка 3 курса Института инженерных наук ПсковГУ Диана Антонова.

«Молодёжный глобальный прогноз развития энергетики» - международное соревнование среди молодёжных команд вузов и отраслевых компаний, направленное на формирование научно обоснованных предложений относительно будущих параметров развития энергетики до 2035 года. Организатор проекта – фонд «Надёжная смена».

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