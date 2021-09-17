Невельчанин нарушил миграционное законодательство
28-летний летний житель Невеля незаконно зарегистрировал в своей квартире на улице Луначарского 31-летнего гражданина Республики Беларусь, сообщает пресс-центр УМВД по Псковской области.
Как сообщает пресс-центр, по этому факту проводится проверка и на данный момент невельчанину грозит штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей по статье 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
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