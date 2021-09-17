В Псковской области уничтожат 1000 кенийских роз и голландских гвоздик
Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело карантинный фитосанитарный контроль 1010 срезов цветов из Эквадора, Кении и Нидерландов, после которого забраковали розы и гвоздики, сообщает пресс-центр Россельхознадзора.
На складе временного хранения, расположенном в Псковской области, провели контроль срезов цветов роз и гвоздик. Выявили в партии цветов живых насекомых, похожих на западный цветочный трипс.
Всю цветочную продукцию с партии забраковали, и цветы подлежат уничтожению.
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