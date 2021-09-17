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Международный эксперт: В Пскове созданы все условия для честного и свободного голосования

В Пскове созданы все условия для честных и свободных выборов, заявил журналистам президент ассоциации Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia Фернандо Морагон.

По его словам, он вместе с коллегами прибыл в Псков утром и уже успел побывать на четырех избирательных участках. «Всё очень нравится в Пскове, выборы организованы отлично. На участках созданы условия для свободного и честного голосования», - подчеркнул Морагон.

Он добавил, что голосование «проходит чисто и понятно для избирателей».

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