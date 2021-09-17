Эксперт: Процесс голосования абсолютно понятен и прозрачен для избирателей

13:08, 17 сентября 2021, ПАИ



Процесс голосования абсолютно понятен и прозрачен для избирателей, подчеркнул в беседе с журналистами прибывший в Псков международный эксперт, доцент Института российских и евразийских исследований Уппсальского университета Грегори Саймонс.

«Я был сегодня на четырех участках в Пскове. Выборы доступны, они секретны, то есть другие люди не могут увидеть, кто за кого голосует. Сохранено право на секретность», - добавил Саймонс.

Он также рассказал, что пока вместе с коллегами не успел побывать на экскурсии по Пскову, но для экспертов предусмотрен осмотр достопримечательностей. «Я надеюсь сюда вернуться, прабабушка моей жены родилась в Пскове», - поделился Саймонс.