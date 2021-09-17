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Политика

Депутат Госдумы Александр Козловский проголосовал с семьей в Великих Луках

Сегодня, 17 сентября, депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с семьей принял участие в едином дне голосования. На избирательный участок на базе лицея № 10 парламентарий пришел вместе с супругой Жанной и детьми Павлом, Анастасией и Кириллом.

«Уже становится доброй традицией голосовать всей семьей», - сказал Александр Козловский и отметил важность многодневного голосования. - В этом году у нас есть три дня для голосования. Мы с семьей воспользовались этой возможностью и пришли на избирательный участок в первый день».

Как отметил депутат Госдумы, выборы - это возможность для каждого гражданина высказать свою позицию и выбрать своего кандидата. «Я проголосовал за стабильность, за будущее, за те проекты, которые реализуются на территории Псковской области и которые предстоит реализовать на благо граждан, на благо земляков», - добавил он.

Свой выбор сегодня сделали также супруга депутата Жанна и старшие дети Павел и Анастасия. Как рассказала Анастасия, о выборах она знает с самого детства: родители рассказывали о важности этого процесса. Поэтому с 18 лет активно пользуется своим избирательным правом.

«Участие в выборах позволяет гражданам выразить свою гражданскую позицию. Голосуя, мы не только выбираем достойного, по нашему мнению, кандидата, но и влияем на наше будущее и на будущее нашей страны», - поделилась Анастасия Козловская.

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