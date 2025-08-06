Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО

09:23, 06 августа 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО по итогам июля. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Лидером медиарейтинга в июле стал врио главы Мурманска Иван Лебедев, на третьем месте – глава Великого Новгорода Александр Розбаум.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 105 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.