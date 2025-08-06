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Политика

Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО

Глава Пскова Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО по итогам июля. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

Лидером медиарейтинга в июле стал врио главы Мурманска Иван Лебедев, на третьем месте – глава Великого Новгорода Александр Розбаум.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 105 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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