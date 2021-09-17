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Спорт

Центр уличного баскетбола может появиться в Пскове

Центр уличного баскетбола может появиться в Пскове. Об этом шла речь на встрече губернатора Псковской области Михаил Ведерникова со спортсменами в креативном пространстве «Лофт» 17 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Тренер по баскетболу Антон Морозов рассказал, что новая площадка могла бы стать центром привлечения молодежи с тренажёрами и турниками. Данный проект, по его словам, можно реализовать за счёт средств Российской федерации баскетбола, бюджет - от 15 млн рублей. От города потребуется выделение участка, его подготовка и демонтаж деревьев, все остальное берёт на себя федерация. Разместить центр предлагается либо на стадионе «Машиностроитель», либо на «Электроне», либо вблизи «Акваполиса».

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин выразил готовность оказать поддержку в реализации проекта.

Губернатор заметил, что по «Электрону» есть планы развития, и предположил, что центр можно создать именно там. Он поручил спортсменам выбрать место совместно с городской администрацией и планировать реализацию проекта на следующий год.

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