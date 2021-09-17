Дмитрий Быстров высоко оценил вклад Михаила Ведерникова в модернизацию регионального здравоохранения

15:51, 17 сентября 2021, ПАИ

Дмитрий Быстров высоко оценил вклад Михаила Ведерникова в модернизацию регионального здравоохранения, комментируя трехлетнюю годовщину со дня выборов Ведерникова на пост губернатора Псковской области. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

Давая оценку трёхлетней деятельности губернатора Псковской области на своём посту, глава Островского района Дмитрий Быстров отметил, что Михаил Юрьевич выстроил систему, при которой муниципалитеты с высокой степенью ответственности в работе и наивысшей эффективностью в реализации проектов получают дополнительные средства на реализацию программ по улучшению инфраструктуры и благоустройства своей территории.

«Лично мне такая практика импонирует. Это не позволяет расслабляться и держит в тонусе районные администрации. По результатам выполнения многих проектов Островскому району была уже выделена значительная финансовая поддержка. Это хороший стимул работать эффективно и качественно. Такой подход способствует развитию района и отражается на благополучии жителей. А любые позитивные изменения повышают доверие людей к местной, региональной и федеральной власти, они охотнее участвуют в обсуждении и реализации проектов, в общественной и социальной жизни», - сказал Дмитрий Быстров.

Руководитель муниципалитета отметил вклад Михаила Ведерникова в масштабную модернизацию регионального здравоохранения, в том числе в Островском районе. Хорошими темпами продолжается поэтапное обновление автопарка службы скорой помощи, по согласованной Правительством Российской Федерации программе модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области до 2025 года в Островском районе будут построены новые и отремонтированы имеющиеся ФАПы.

Не осталась без внимания губернатора и такая острая проблема, как дефицит кадров, особенно в сфере здравоохранения. На недавней встрече с президентом страны Михаил Ведерников заострил на этом особое внимание. Как итог, Владимир Путин поддержал идею строительства учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПсковГУ, отметил Дмитрий Быстров.

Он также отметил, что, кроме того, по инициативе губернатора разработана и согласована с Минэнерго пятилетняя программа модернизации электросетевого комплекса, что очень важно для сельских поселений Островского района и всей области в целом.

Дмитрий Быстров добавил, что благодаря целенаправленным усилиям Михаила Ведерникова и командной работе администрации области идёт планомерное наращивание финансирования дорожного фонда. Жители области отмечают реальное улучшение качества дорог, в том числе наиболее проблемных участков региональных трасс, благодарят за ремонт городских улиц и обустройство тротуаров, в частности по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Обозначил глава Островского района и большую роль руководителя региона в значимом для всех островичей событии - завершении реконструкции цепных мостов.

«Реальную поддержку губернатора мы ощутили в таком направлении, как повышение качества городской среды – реконструкции коммунальной инфраструктуры. Реализован региональный проект по модернизации городской котельной № 1 в Острове, построена и введена в эксплуатацию новая модульная газовая котельная в Острове-3», - отметил глава района.

К безусловной заслуге губернатора Дмитрий Быстров отнёс его принципиальную позицию по поддержке в создании ТОСов. Возрастающее из года в год финансирование проектов повышает активность и заинтересованность граждан, действенным образом сказывается на комфорте и улучшении условий жизни людей, в том числе в сельской местности.

Ещё Дмитрий Быстров обратил внимание на то, как руководитель региона выстроил систему открытого, честного и конструктивного диалога с жителями региона и средствами массовой информации. «Такой подход - пример для всех руководителей, он задаёт высокую планку доверия людей.

Не всегда сразу можно решить проблемы и оказать помощь, но люди должны точно понимать, что представители местной власти рядом, готовы их слышать и слушать, отвечать на самые неудобные вопросы», - заключил глава Островского района.

Дмитрий Быстров в полной мере разделил мнение депутата Государственной Думы Александра Козловского в том, что регионом руководит сильный и волевой человек.