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Общество

Олег Майоров оценил помощь губернатора, оказанную сфере образования Невельского района

Фото: Невельский вестник

Глава Невельского района Олег Майоров рассказал об опыте совместной работы с региональными властями за последние годы, комментируя трехлетнюю годовщину со дня выборов Михаила Ведерникова на пост губернатора Псковской области, пишет газета «Невельский вестник».

Олег Майоров отметил, что одним из приоритетных направлений остаётся социальная сфера, образование и подготовка кадров. «Это важно не только для Невельского района, но и для региона в целом».

Глава муниципалитета отметил, что с 2019 по 2021 год при поддержке губернатора Михаила Ведерникова в район были поставлены школьные автобусы для перевозки детей на внеклассные мероприятия и спортивные соревнования – два автобуса ПАЗ.

«Созданы условия для безбарьерной среды для детей-инвалидов в школе №5. Также в рамках реализации нацпроекта «Образование» при областном софинансировании обновлена материально-техническая база в четырех школах, созданы новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ, улучшены условия для занятия физической культурой в школах Невельского района», - подчеркнул Майоров.

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