Псковский Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

22:49, 17 сентября 2021, ПАИ

Как не отравиться грибами, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Острые отравления грибами протекают тяжелее других пищевых отравлений. Отравление могут вызвать собственно ядовитые грибы (бледная поганка, мухоморы, ложные опята), условно съедобные грибы, выделяющие при разламывании млечный сок (дождевики, чернильный гриб или навозник, сморчки, строчки и т.д.), и даже съедобные грибы (в результате неумелой или неправильной кулинарной обработки, при разложении белков в старых плодовых телах, а также продуктов жизнедеятельности прижившихся насекомых и червей).

В пресс-службе ведомства отметили, что необходимо быть осторожными во время сбора грибов, при их приготовлении, употреблении и хранении.

Грибы для человека являются тяжёлой, трудно перевариваемой пищей. Не рекомендуется есть грибы людям преклонного возраста и тем, кто страдает хроническими желудочно-кишечными заболеваниями, так как даже неядовитые грибы могут вызвать обострение этих заболеваний. И, конечно, нельзя давать грибы детям до 7 лет. Кроме того, употребление грибов может привести к обострению имеющихся хронических заболеваний. Самый обычный гриб при употреблении может стать причиной недомоганий различной степени.

Срок хранения грибов ограничен. Свежие грибы необходимо обработать не позднее 3-4 часов, а грибные блюда не стоит хранить более двух часов. Желательно употреблять их сразу после приготовления.

Основные правила:

– собирать надо только те грибы, которые вы хорошо знаете;

– не следует собирать старые переросшие грибы, неправильной формы, хотя они и не червивые;

– нельзя собирать грибы возле шоссейных, железных дорог, рядом с промпредприятиями, скотомогильниками, так как они могут содержать токсичные элементы: свинец, ртуть, кадмий, мышьяк и др;

– не брать грибы с клубневидным утолщением на ножке, оно является первым признаком ядовитости гриба;

– грибы – скоропортящийся продукт, и долго хранить их нельзя, особенно в тепле;

– соблюдайте правила приготовления условно съедобных грибов, которые требуют предварительного отваривания;

– не употреблять грибы в сыром виде, плохо проваренные, грибы с едким млечным соком без предварительного отваривания или вымачивания;

– перед засолкой грибы обязательно вымачивать в течение 5 дней с ежедневной сменой воды или предварительно отваривать;

– на рынках в продажу допускаются только съедобные грибы, свежесобранные, рассортированные по видам, тщательно очищенные от земли и мусора;

– пластинчатые грибы, предназначенные для продажи, должны быть совершенно целыми и иметь ножку, очищенную от грибницы. Это необходимо для того, чтобы определение вида гриба не вызывало затруднений. Сыроежки и шампиньоны с отрезанными ножками к продаже не допускаются;

– всушеном виде разрешается продажа только трубчатых грибов (белых, маслят, подосиновиков, подберезовиков) и сморчков. Сушка опят, сыроежек и других пластинчатых грибов запрещена.

Следует запомнить, что запрещена продажа на рынках грибной икры, а также грибных консервов в банках с закатанными крышками, изготовленных в домашних условиях. В таких консервах создается благоприятная среда для развития возбудителя тяжелого заболевания – ботулизма.

Не следует также покупать грибы и продукты их переработки у незнакомых частных лиц. При первых же признаках недомогания, ухудшения самочувствия, связанного с употреблением грибов, нужно срочно обратиться к врачу, так как несвоевременное и неправильное лечение может привести к серьёзным осложнениям. Самолечение недопустимо и небезопасно.

Советы начинающим грибникам от колумниста Псковского агентства информации Николая Бесклёвного читайте здесь.