Псковичам рассказали, когда в регион поступит вакцина «КовиВак»
В региональном комитете по здравоохранению рассказали, когда в Псковскую область поступит вакцина «КовиВак».
«Поставки осуществляются Министерством здравоохранения. Соответствующие заявки регионом направлены, - отметили в ведомстве. – На сегодняшний день информации о поступлении «КовиВак» нет».
В комитете отметили, что, как только вакцина поступит псковичей дополнительно проинформируют.
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