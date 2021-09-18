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Общество

Псковичам рассказали, когда в регион поступит вакцина «КовиВак»

В региональном комитете по здравоохранению рассказали, когда в Псковскую область поступит вакцина «КовиВак».

«Поставки осуществляются Министерством здравоохранения. Соответствующие заявки регионом направлены, - отметили в ведомстве. – На сегодняшний день информации о поступлении «КовиВак» нет».

В комитете отметили, что, как только вакцина поступит псковичей дополнительно проинформируют.

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