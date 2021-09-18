Когда ночные клубы начнут работать в прежнем режиме, рассказали псковичам

22:17, 17 сентября 2021, ПАИ

В администрации Псковской области рассказали, когда ночные клубы начнут работать в прежнем режиме.

Под одним из постов в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова написала псковичка, которая поинтересовалась, когда ночные клубы смогут работать в прежнем режиме.

В администрации отметили, что снятие ограничений будет разрешено на основании соответствующего предписания главного государственного санитарного врача региона только после улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Напомним, ограничения по коронавирусу в Псковской области были продлены до 30 сентября.