Когда ночные клубы начнут работать в прежнем режиме, рассказали псковичам
В администрации Псковской области рассказали, когда ночные клубы начнут работать в прежнем режиме.
Под одним из постов в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова написала псковичка, которая поинтересовалась, когда ночные клубы смогут работать в прежнем режиме.
В администрации отметили, что снятие ограничений будет разрешено на основании соответствующего предписания главного государственного санитарного врача региона только после улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
Напомним, ограничения по коронавирусу в Псковской области были продлены до 30 сентября.
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