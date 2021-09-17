25-й юбилейный филармонический сезон открывается в Пскове
17 сентября в Пскове открывается 25-й юбилейный сезон Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской филармонии.
Открытие состоится в 19:00. Филармония выпустила на своей странице в Instagram видеоролик специально к открытию нового сезона.
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