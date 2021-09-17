Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

25-й юбилейный филармонический сезон открывается в Пскове

17 сентября в Пскове открывается 25-й юбилейный сезон Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской филармонии.

Открытие состоится в 19:00. Филармония выпустила на своей странице в Instagram видеоролик специально к открытию нового сезона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

17 сентября 2021

25-й юбилейный филармонический сезон открывается в Пскове
17 сентября 2021

Избегать иностранных слов советует ведущий научный сотрудник Института мировой литературы

15 сентября 2021

Фоторепортаж: в медиацентре ПАИ прошла встреча с воспитанниками клуба «Патриот»
14 сентября 2021

«Лебединое озеро» покажут в Пскове 12 и 13 ноября
14 сентября 2021

Более 20 тысяч человек посетили фестивали и концерты в Псковской области летом
14 сентября 2021

Псковской областной библиотеке присвоят имя Валентина Курбатова

14 сентября 2021

Концерты в Варлаамовской башне в Пскове будут проходить регулярно
14 сентября 2021

13 млн рублей направят на обновление библиотек в Великих Луках и Дедовичском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...