Эксперт о работе международного форума в ПсковГУ: Мероприятие такого масштаба — редкость для Российской Федерации

17:32, 17 сентября 2021, ПАИ

Завершает работу форум «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге». Начальник управления стратегического развития ПсковГУ Сергей Куклев подвел первые итоги мероприятия. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он заметил, что помимо того, что нынешний год - не только Год России и Германии, это Год науки и технологий.

«Такое мероприятие является редкостью для Российской Федерации, у нас не часто случаются события такого масштаба. Главная задача обсудить, какие направления сотрудничества в сфере образования, науки, молодежной политики, какие точки соприкосновения есть между Германией и нашей страной - именно этим вопросам посвящена программа завершающегося форума», - подчеркнул он, заострив внимание на итогах круглого стола «Российско-германское сотрудничество в сфере образования: интеграция и интернационализация».

«Как российские и немецкие вузы находят точки соприкосновения, какие проекты реализуются в результате взаимодействия, как в него включаются не только вузы, но и средние специальные заведения, какой вклад в научные проекты вносит архивная деятельность обсуждали коллеги», - сказал Сергей Куклев и добавил, что дискуссия даже немного вышла за рамки той области, которая запланирована, потому что «помимо узкого сотрудничества в части образования подключены и те, кто разрабатывал его методику преподавания».

По словам эксперта, тематика форума была обширной, с большим количеством участников, представителей вузов Германии и России. На мероприятии затронуты точки соприкосновения всех трех уровней образования: школьного, среднего специального и высшего.

Напомним, 16 и 17 сентября в ПсковГУ работал международный научно-просветительский форум «Россия–Германия в образовательном, научном и культурном диалоге», который прошел в рамках Года Германии в России в 2020/2021 годах. В его работе участвовали ученые, преподаватели, представители молодежных объединений, общественные деятели и студенты из вузов Пскова, Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Великого Новгорода, Тюмени, а также их коллеги из Германии, которые присоединились в online-формате.

Партнеры форума - Общество содействия побратимским связям между Псковом и Нойсом (ФРГ), Гимназия имени А. Гумбольдта в городе Нойсе, Институт Европы РАН, Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры», Псковское региональное отделение Русского географического общества.