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Общество

Новую спортивную площадку оборудуют в районе улиц Звёздной и Юности в Пскове

Благоустройство общественной территории между домом № 17Б на улице Звëздной и домом № 3 на улице Юности в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда сегодня, 25 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Новую спортивную площадку оборудуют в районе улиц Звёздной и Юности в Пскове. Фото: ПАИ

На территории планируется оборудовать современную спортивную площадку, пешеходные дорожки, а также установить урны и скамейки. Вместе с этим пройдут работы по озеленению пространства.

Подрядчик отметил, что работы начались месяц назад и проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Глава Пскова Борис Елкин подчеркнул, что помимо большой территории в конкурсе выбирают ещё трёх победителей среди внутридомовых и междворовых пространств, чтобы в городе были оборудованы не только парки и скверы.

«Мы были немного ограничены в финансах, но в перспективе здесь ещё будет установлена детская площадка», – сказал глава города.

По контракту срок сдачи объекта – 1 августа этого года.

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