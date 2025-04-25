9 Мая мобилизует народ и напоминает о самом главном – Александр Голышев

16:37, 25 апреля 2025, ПАИ

Победа советского народа в Великой Отечественной войне – выдающееся событие всемирно-исторического значения, сказал первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев.

«Разгром фашистских государств и их союзников не только спас мир от угрозы порабощения, но и позволил создать действенную «архитектуру» послевоенного мироустройства. На этом фоне возрос авторитет и влияние Советского Союза, но главное – укрепилось духовное единство народа, ставшее основой исторической памяти, а сегодня важнейшим маркером российской идентичности», – отметил Александр Голышев.

Он заметил, что ратные подвиги были преумножены трудовыми, и что участники Великой Отечественной войны, ветераны, стали подлинной совестью народа. По его словам, традиции этих ветеранов с честью продолжают участники специальной военной операции, роль которых становится все заметнее в обществе. Александр Голышев также отметил, что именно это объясняет цель идеологических атак противников России – изменить представление о героическом прошлом и настоящем народа, а также итогах и уроках Великой Отечественной войны, что могло бы привести к деформации его настоящего и будущего. Поэтому подготовка и празднование 80-летия Великой Победы на Псковщине рассматривается как смотр патриотических сил, и запланировано около 800 мероприятий.

«Псковская область располагает богатым опытом военно-патриотической работы, сохранения исторической памяти, подготовки юношества к службе в Вооруженных силах, изучения и популяризации подвигов русских святых просиявших на древней Псковской земле, Александра Невского, героев ВОВ, бессмертного подвига 6 -й роты Псковских десантников, героев СВО и других. Особое внимание уделяется проблемам социального обеспечения участников ВОВ и СВО. Благоустройству воинских захоронений и мест совершения их подвигов», – уточнил спикер.

Среди основных мероприятий он назвал: мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы», шествие «Бессмертный полк», масштабную реконструкцию «Прорыв линии «Пантера» в Островском районе и Курган Дружбы в Себежском районе и другие.

«Юбилейный День Победы не просто историческая дата, а живое свидетельство того, что гражданская ответственность и патриотизм, любовь к Родине способны преодолевать любые испытания. Это праздник, который объединяет и мобилизует народ, напоминает о самом главном: о важности единства и силе человеческого духа. И пока мы будем достойны наших предков, павших и живых героев Отечества, пока будем бережно хранить память о них – Победа будет жить вечно и всегда будет за нами», – заключил заслуженный работник культуры РФ.