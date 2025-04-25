Ветераны СВО впервые примут участие в эстафете «Псковской правды»

17:45, 25 апреля 2025, ПАИ

Ветераны СВО впервые примут участие в эстафете «Псковской правды», которая будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет в Пскове 6 мая. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты.

В этом году в забегах принимают участие школьники, студенты, корпоративные команды и ветераны СВО. В команде должно быть десять человек. Дистанция составит 3 080 метров.

Спортсмены побегут по центральным улицам Пскова, узнать маршруты можно здесь. Регистрация корпоративных команд и выдача нагрудных номеров будет проходить в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» на улице Гагарина, дом 5а в Пскове. Она пройдёт в среду, 30 апреля с 9:30 до 18:00.

Команды из муниципалитетов предварительные заявки должны прислать до 4 мая. Их можно отправить на почту nadejda.school@gmail.com. Выдача нагрудных номеров пройдёт 6 мая с 12:00 до 13:10 на стадионе «Машиностроитель».

Если медицинской справки не будет хотя бы у одного участника, то команду не зарегистрируют. Получить справку можно по 30 апреля включительно, при пройденной диспансеризации процедура будет проще.

Задать все интересующие вопросы можно по номерам (8 811-25) 0-01-37 и (8 811-27) 3-70-94.

Ранее сообщалось, что для участников собрали ответы на самые часто задаваемые вопросы по теме эстафеты, а также рассказали, что нужно для участия в спортивном состязании.