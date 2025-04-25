Члены молодёжных парламентов разных созывов встретились в Псковском областном Собрании

17:06, 25 апреля 2025, ПАИ

Неформальная встреча членов молодёжных парламентов разных составов прошла в Псковском областном Собрании депутатов накануне Дня российского парламентаризма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Я абсолютно уверен, что все ребята, представляющие каждый в своё время Молодёжный парламент, заслуживают внимания в этот день. Безусловно, далеко не все в Молодёжном парламенте обладали статусом действующего депутата, но вы выполняли и выполняете очень важную функцию – связываете воедино представителей молодёжи и тех, кто принимает законодательные решения на государственном уровне», – сказал в преддверии парламентского праздника вице-спикер, куратор Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Виктор Остренко. По словам депутата, сегодня диалог с Молодёжным парламентом выстраивается не только на уровне региона, но и на площадках межпарламентского взаимодействия, обсуждаются планы по объединению молодёжных парламентов Северо-Запада.

Действующий председатель Молодёжного парламента Александра Бойко попросила коллег поделиться профессиональным опытом, который они приобрели во время парламентской деятельности.

Председатель самого первого Молодёжного парламента, сформированного в 2009 году, Сергей Волков сказал, что, по его мнению, как тогда, так и сейчас молодыми людьми движет желание самореализации. Поэтому молодёжный парламент становится хорошей стартовой площадкой для тех, кто «горит», хочет работать и участвовать в общественной жизни. «Один человек, который тогда нам очень помогал, – это наш нынешний губернатор. Михаил Ведерников в то время руководил молодёжным парламентом Ленинградской области, мы часто встречались и общались. Конечно же, нашим главным куратором от Собрания был Дмитрий Хритоненков», – вспомнил своих наставников первый председатель молодёжного парламента.

О своём участии в выборах в Собрание депутатов города Острова и депутатской работе рассказала Олеся Носкова, в прошлом Горохова. «До участия в этой избирательной кампании я была одним человеком, после неё – другим. Пройдя этот путь, я поняла, насколько он закалил меня внутренне, насколько я благодарна молодёжному парламенту и людям, с которыми я здесь познакомилась. Это мой трамплин», – поблагодарила коллег член молодёжного парламента пятого созыва.

Председатель того состава Юлия Лысова вспомнила, как им два года пришлось работать в пандемию: «Несмотря на все ограничения, которые тогда были, именно в этом созыве нам удалось начать проект Лига дебатов «Истина». Мы согласовывали все мероприятия с санэпиднадзором, соблюдали все установленные нормы – на первых дебатах все участники были в масках».

На встрече ребята также обсудили плюсы и минусы различных подходов к формированию состава молодёжного парламента, организацию работы в комитетах, реализацию молодёжных инициатив, а также договорились встретиться снова в День России, запланировав совместный поход в Изборск.