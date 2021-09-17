Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский профсоюз работников народного образования и науки начал фотомарафон «Профсоюз и Выборы»

Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ начала фотомарафон «Профсоюз и Выборы», сообщили Псковскому агентству информации в организации.

На протяжении многих лет учреждения образования предоставляют места для избирательных участков, а педагоги и профсоюзный актив всегда на передовой. Агитаторы, наблюдатели и члены избирательных комиссий всегда на передовой. Педагоги – это люди с высокой гражданской ответственностью и перед обучающимися, и перед родителями, и государством.

Фотомарафон является доказательством этому. С утра члены профсоюза уже работают на выборах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

17 сентября 2021

Вера Емельянова: Нам удалось получить бесценные нравоучения и навыки от Евгения Маймина
17 сентября 2021

Около 10% составляет явка на выборы депутатов Псковского областного Собрания
17 сентября 2021

Эксперт о работе международного форума в ПсковГУ: Мероприятие такого масштаба — редкость для Российской Федерации
17 сентября 2021

Отопление в домах жителей Псковского района начнут давать с 18 сентября
17 сентября 2021

Олег Майоров оценил помощь губернатора, оказанную сфере образования Невельского района
17 сентября 2021

Дмитрий Быстров высоко оценил вклад Михаила Ведерникова в модернизацию регионального здравоохранения
17 сентября 2021

«На ней можно играть»: псковские археологи нашли древнюю свистульку-лошадку
17 сентября 2021

Александр Братчиков проголосовал на выборах

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...