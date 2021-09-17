Псковский профсоюз работников народного образования и науки начал фотомарафон «Профсоюз и Выборы»
Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ начала фотомарафон «Профсоюз и Выборы», сообщили Псковскому агентству информации в организации.
На протяжении многих лет учреждения образования предоставляют места для избирательных участков, а педагоги и профсоюзный актив всегда на передовой. Агитаторы, наблюдатели и члены избирательных комиссий всегда на передовой. Педагоги – это люди с высокой гражданской ответственностью и перед обучающимися, и перед родителями, и государством.
Фотомарафон является доказательством этому. С утра члены профсоюза уже работают на выборах.
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