Вера Емельянова: Нам удалось получить бесценные нравоучения и навыки от Евгения Маймина

17:54, 17 сентября 2021, ПАИ

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова выступила на форуме зарубежных и российских выпускников в честь столетия Евгения Маймина «На пересеченных рубежах», сообщили в пресс-службе вуза.

Открыл мероприятие блок Inmemoriam «Я их помню»: ученики Маймина, выпускники псковского вуза разных лет, родственники и знакомые выступили с воспоминаниями о выдающемся филологе и учителе.

«В счастливое время жизни нам удалось с ним познакомиться, побывать на его уроках, нам удалось получить бесценные, культурные, образовательные нравоучения и навыки от Евгения Александровича Маймина, - рассказала Вера Емельянова. - Университет сегодня многое делает для того, чтобы восстановить его школу, наследие, традиции, которые зарождались во время преподавания и работы здесь Евгения Александровича. Ну, и собственно говоря, сама его легендарная личность обязывает нас и сегодня изучать её глубже и активнее, поскольку, мне думается, что еще очень много незакрытых страниц, а самое главное – новых возможностей он может предоставить нам: как относиться к людям, как относиться друг к другу, как относиться к образованию и культуре».

Вера Емельянова добавила, что на этом мероприятии ей хотелось бы чувствовать себя, в первую очередь, выпускницей университета, поскольку она также окончила псковский филологический факультет.

Форум «На пересеченных рубежах» продлится в ПсковГУ до 21 сентября. Уже завтра стартует научная конференция «Опыты литературного анализа», в рамках которой лекции дадут специалисты из Шотландии, Германии, Франции, Латвии и Эстонии.

Всего в конференции примут участие более 70 учёных: члены-корреспонденты РАН, профессора, антропологи, журналисты. Третий блок форума представляет собой научно-методический онлайн-семинар учителей русского языка стран Балтии и Белоруссии.

Организатором мероприятия выступает научно-просветительский центр русского языка и культуры имени профессора Е.А. Маймина, созданный на базе ПсковГУ.