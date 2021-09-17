Завершил работу форум «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге»

19:43, 17 сентября 2021, ПАИ

Два дня, 16 и 17 сентября, в Псковском государственном университете работал Международный научно-просветительский форум «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге», передает корреспондент Псковского агентства информации.

В нем приняли участие ученые, преподаватели, представители молодежных объединений, общественные деятели и студенты из вузов Пскова, Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Великого Новгорода, Тюмени. Их коллеги из Германии участвовали в онлайн-формате.

В рамках форума работали три трека:

- научный, с семинаром «Диалог России и Германии: история и современность»; круглый стол «Российско-германское сотрудничество в сфере образования: интеграция и интернационализация»;

- образовательный, с просветительской лекцией «Россия и Германия: национальная и культурная идентичность» и образовательным квестом «Made in Germany»;

- молодежный, с уроком немецкого языка для детей «По дорогам сказок братьев Гримм», историческим квестом «Немецкий «след» в мировой культуре» и конкурсом плакатов «Слоган для рекламы немецкого бренда».

По результатам работы научного трека форума планируется издание сборника статей и материалов, индексируемого в РИНЦ и CrossRef (статьям издания будут присвоены DOI).

Напомним, мероприятие прошло в рамках Года Германии в России в 2020/2021 годах. Его цель – популяризация истории, культуры Германии, немецкого языка среди населения Псковской области, граждан РФ и государств СНГ.

Партнеры форума – Общество содействия побратимским связям между Псковом и Нойсом (ФРГ), Гимназия имени А. Гумбольдта в городе Нойсе, Институт Европы РАН, Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры», Псковское региональное отделение Русского географического общества.