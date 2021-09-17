Итоги опроса: почти половина пользователей сайта ПАИ приветствуют служебные романы

18:29, 17 сентября 2021, ПАИ

Одним из самых распространённых видов отношений в нашей стране является служебный роман. Несмотря на силу социальных сетей и контроль работодателей, многие сотрудники строят свою личную жизнь на рабочем месте. Псковское агентство информации представляет итоги пользовательского опроса, который это подтверждает.

Почти половина пользователей сайта ПАИ – 47,1%, положительно относятся к служебным романам. Когда ты большую часть времени проводишь в рабочем кресле, иного способа построить свою личную жизнь не остаётся. Почти 12% респондентов не против близких отношений на рабочем месте, главное, чтобы это не отражалась на результатах труда. Около 18% предпочитают держаться в стороне, не интересуются личной жизнью других и сами не вступают в личные связи с коллегами. 10% негативно относятся к служебным романам, по их мнению, такая форма личных отношений в любом случае коснётся всех остальных и приведёт к негативным последствиям. Чуть больше 13% участников опроса, вероятнее всего, не имеют трудового коллектива, работают на себя или удалённо, поэтому для них служебный роман – это только фильм.

По данным пороса, проведенного порталом Joblist, 34% россиян признались, что у них в жизни были или сейчас есть отношения с коллегами. Средняя продолжительность служебного романа – 4 месяца. Наиболее распространены отношения с коллегами у людей, трудящихся в сфере развлечений и досуга. Согласно исследованию, 61% работников из данной индустрии признались в служебных романах. Страховщики и маркетологи также не прочь завести интрижку в стенах офиса. Самыми скромными оказались фармацевты и биологи. Только 24% работников из данных сфер имели романы с коллегами.

Также, по разным данным, около 19% сотрудников готовы к флирту с начальством ради продвижения по карьерной лестнице. 12% строят отношения с подчиненными. Однако большинство заводит отношения между равными по должности коллегами. Таких примерно 70%.

Ещё один любопытный момент – музыка. Опрос, проведенный сервисами Работа.ру и СберЗвук показал, что для служебного романа важную роль играют музыкальные предпочтения. Опрошенные рассказали, какая песня стала главной в их романтических отношениях на работе. В составленный плейлист попали песня «Белые Розы» Юрия Шатунова и группы «Ласковый май», «Незаконченный роман» Ирины Аллегровой, а также «Я убью тебя, лодочник» Профессора Лебединского.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто: достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.