Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Итоги опроса: почти половина пользователей сайта ПАИ приветствуют служебные романы

Одним из самых распространённых видов отношений в нашей стране является служебный роман. Несмотря на силу социальных сетей и контроль работодателей, многие сотрудники строят свою личную жизнь на рабочем месте. Псковское агентство информации представляет итоги пользовательского опроса, который это подтверждает.

Почти половина пользователей сайта ПАИ – 47,1%, положительно относятся к служебным романам. Когда ты большую часть времени проводишь в рабочем кресле, иного способа построить свою личную жизнь не остаётся. Почти 12% респондентов не против близких отношений на рабочем месте, главное, чтобы это не отражалась на результатах труда. Около 18% предпочитают держаться в стороне, не интересуются личной жизнью других и сами не вступают в личные связи с коллегами. 10% негативно относятся к служебным романам, по их мнению, такая форма личных отношений в любом случае коснётся всех остальных и приведёт к негативным последствиям. Чуть больше 13% участников опроса, вероятнее всего, не имеют трудового коллектива, работают на себя или удалённо, поэтому для них служебный роман – это только фильм.

По данным пороса, проведенного порталом Joblist, 34% россиян признались, что у них в жизни были или сейчас есть отношения с коллегами. Средняя продолжительность служебного романа – 4 месяца. Наиболее распространены отношения с коллегами у людей, трудящихся в сфере развлечений и досуга. Согласно исследованию, 61% работников из данной индустрии признались в служебных романах. Страховщики и маркетологи также не прочь завести интрижку в стенах офиса. Самыми скромными оказались фармацевты и биологи. Только 24% работников из данных сфер имели романы с коллегами.
Также, по разным данным, около 19% сотрудников готовы к флирту с начальством ради продвижения по карьерной лестнице. 12% строят отношения с подчиненными. Однако большинство заводит отношения между равными по должности коллегами. Таких примерно 70%.

Ещё один любопытный момент – музыка. Опрос, проведенный сервисами Работа.ру и СберЗвук показал, что для служебного романа важную роль играют музыкальные предпочтения. Опрошенные рассказали, какая песня стала главной в их романтических отношениях на работе. В составленный плейлист попали песня «Белые Розы» Юрия Шатунова и группы «Ласковый май», «Незаконченный роман» Ирины Аллегровой, а также «Я убью тебя, лодочник» Профессора Лебединского.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто: достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

17 сентября 2021

Более 15 млн просмотров получил Instagram-аккаунт псковского губернатора за три года
17 сентября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о народной любви, мотивации и продуктивности

17 сентября 2021

Фоторепортаж: псковичи активно включились в выборы
17 сентября 2021

Фоторепортаж: в Пскове открылся ресурсный центр поддержки добровольчества
17 сентября 2021

Завершил работу форум «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге»
17 сентября 2021

Итоги опроса: почти половина пользователей сайта ПАИ приветствуют служебные романы
17 сентября 2021

Вера Емельянова: Нам удалось получить бесценные нравоучения и навыки от Евгения Маймина
17 сентября 2021

Около 10% составляет явка на выборы депутатов Псковского областного Собрания

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...