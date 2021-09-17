«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о народной любви, мотивации и продуктивности
За что любят Михаила Ведерникова псковичи? Чем объясняется популярность аккаунта губернатора в Instagram? Что комментируют и лайкают его подписчики? Как губернатор Ведерников стимулирует районы к работе? И благодаря чему наш регион пережил «пятилетку за три года» - об этом в новом выпуске программы от 17 сентября.
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