«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о народной любви, мотивации и продуктивности

21:17, 17 сентября 2021, ПАИ

За что любят Михаила Ведерникова псковичи? Чем объясняется популярность аккаунта губернатора в Instagram? Что комментируют и лайкают его подписчики? Как губернатор Ведерников стимулирует районы к работе? И благодаря чему наш регион пережил «пятилетку за три года» - об этом в новом выпуске программы от 17 сентября.