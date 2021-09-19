Режим работы ансамбля Изборской крепости изменится 20 сентября
Изборская крепость поменяет график работы уже в ближайший понедельник, 20 сентября. Об этом музей-заповедник сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Сотрудники учреждения отмечают, что 18-19 сентября — последние выходные сезона, когда крепость принимает гостей до 20:00. Перенос времени закрытия на более ранний час связан с сезоном.
«Обращаем ваше внимание, что в связи с сокращением светового дня изменяется режим работы ансамбля Изборской крепости! С 20 сентября крепость открыта ежедневно с 09:00 до 18:00», — говорится в сообщении.
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