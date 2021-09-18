Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 18 и 20 сентября
Массовые проверки водителей запланированы на 18 и 20 сентября в Пскове. Об этом сообщает УМВД России по городу Пскову.
Сегодня и в понедельник сотрудники ГИБДД выявят нарушения правил, связанные с отсутствием у водителей документов, которые предусмотрены ПДД РФ.
18 сентября мероприятие пройдут с 15:00 до 15:40 на улицах Чудской и Ижорского Батальона.
20 сентября водителей будут проверять с 12:30 до 13:10 на площади Героев-десантников.
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