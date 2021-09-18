Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 18 и 20 сентября

10:06, 18 сентября 2021, ПАИ

Массовые проверки водителей запланированы на 18 и 20 сентября в Пскове. Об этом сообщает УМВД России по городу Пскову.

Сегодня и в понедельник сотрудники ГИБДД выявят нарушения правил, связанные с отсутствием у водителей документов, которые предусмотрены ПДД РФ.

18 сентября мероприятие пройдут с 15:00 до 15:40 на улицах Чудской и Ижорского Батальона.

20 сентября водителей будут проверять с 12:30 до 13:10 на площади Героев-десантников.