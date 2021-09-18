Водитель пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе
Водитель пострадал в результате опрокидывания автомобиля сегодня утром, 18 сентября, в Псковском районе. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
«Лада» вылетела с проезжей части и опрокинулась в двух километрах от деревни Кислово в сторону Палкино.
Водитель получил различные травмы и переломы. Спасатели оказали ему первую помощь на месте.
Мужчина был передан бригаде скорой помощи и госпитализирован.
На месте аварии работают ДПС, аварийно-спасательная служба и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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