Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
Новый очаг коронавируса зафиксирован в регионе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Вспышка COVID-19 произошла в Новоржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
«COVID-19 выявлен у семи проживающих и одного сотрудника», — говорится в сообщении.
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