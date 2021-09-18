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Общество

Иностранные эксперты посетили Центр общественного наблюдения Псковской области

Фото: ПАИ.

В субботу, 18 сентября, иностранные эксперты ознакомились с работой Центра общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Псковской области. Председатель региональной Общественной палаты Наталья Горбачёва рассказала о работе центра.

В Центр общественного наблюдения за выборами в Пскова приехали Стэфен Бруно Шаллер (Германия), Фернандо Морагон (Испания) и Грегори Саймонс (Новая Зеландия).

Фото: ПАИ.

Наталья Горбачёва рассказала экспертам, что прямое наблюдение осуществляется на 50 % всех участков, на остальных пунктах идёт запись.

«72 часа осуществляем наблюдение, если видим проблему, то немедленно связываемся с участком, выясняем, в чём дело», — отметила председатель региональной Общественной палаты. 

Камеры не направлены на места голосования, чтобы не фиксировать, какой выбор делает конкретный избиратель, уточнила Наталья Горбачёва. 

Представители партий, аккредитованные на выборах журналисты, граждане могут прийти в Центр общественного наблюдения за выборами и посмотреть в онлайн-режиме за работой УИК в регионе. Для этого информация с видеокамер выводится на видеостену. Кроме того, центр оборудован 10 персональными местами для трансляции видео с участков. 

В Центре общественного наблюдения за выборами работает телефон горячей линии (8 8112) 72-16-10.

Больше новостей о выборах в регионе читайте здесь.

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