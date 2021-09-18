В России очень развита система общественного наблюдения на выборах — международный эксперт

12:15, 18 сентября 2021, ПАИ

Международный эксперт Фернандо Морагон рассказал о своих впечатлениях от выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов в Псковской области.

Фернандо Морагон обратил внимание на то, что в России применяются такие современные технологические новации, как видеонаблюдение на выборах, и что в Испании такого нет, как нет ничего похожего и в других странах Европы.

«В России очень развита система общественного наблюдения. Это здорово, что в такой молодой стране, демократии, как Россия, такое есть. При этом в старых демократиях процесс становится всё более закрытым, о чём свидетельствуют последние выборы в США», — рассказал международный эксперт.

Фернандо Морагон также отметил, что в среднем на участках, которые посетили эксперты, присутствуют два-три наблюдателя.

«Это прекрасно, что граждане, наблюдатели посредством в том числе и видеонаблюдения могут следить за избирательным процессом, контролировать его», — заключил Морагон.

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