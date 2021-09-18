Видеонаблюдение делает выборы в России прозрачными — немецкий эксперт

12:23, 18 сентября 2021, ПАИ

Международный эксперт Стэфен Бруно Шаллер (Германия) рассказал о своих впечатлениях от работы и открытости избирательной системы на выборах в России в целом и в Псковской области в частности.

По мнению эксперта, система видеонаблюдения в онлайн-режиме позволяет сделать выборы понятными и прозрачными.

«В Германии такое было бы невозможно из-за проблемы с защитой данных», — заявил Стэфен Бруно Шаллер.

На каждом участке, который удалось посетить, по словам Шаллера, есть видеокамеры избиркома, других записывающих устройств эксперты не увидели.

«На всех участках, где мы успели побывать, присутствовали наблюдатели от партий и кандидатов», — заключил международный эксперт.

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