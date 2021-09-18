На каждом участке, что мы посетили, работают онлайн-камеры — Грегори Саймонс
Международный эксперт Грегори Саймонс (Новая Зеландия), посетивший участки для голосования в Псковской области, рассказал о выборах в России.
На каждом избирательном участке, на котором побывали эксперты, по словам Грегори Саймонса, есть онлайн-видеокамеры.
«Что касается общественного наблюдения, то, конечно, это тема с подвохом, потому что никогда невозможно достичь совершенства, постоянно что-то меняется», — отметил международный эксперт.
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18 сентября 2021
В России очень развита система общественного наблюдения на выборах — международный эксперт