Более 170 волонтеров задействовано при проведении выборов в Псковской области

15:32, 18 сентября 2021, ПАИ

Об этом сообщила руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева 17 сентября в инфоцентре Избирательной комиссии региона.

168 добровольцев задействованы на 56 избирательных участках. Они дежурят посменно для помощи маломобильным гражданам.

По словам Алеси Михачевой, эта категория людей приходит на участки в определенное время. Добровольцы помогают им добраться к месту голосования, соблюдать масочный режим, а также оказывают помощь работникам избирательных комиссий.

Кроме того, волонтеры задействованы в работе Штаба общественного наблюдения. С 8:00 до 20:00 они помогают измерять температуру и следят за соблюдением масочного режима.

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