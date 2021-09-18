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Общество

Иностранные эксперты посетили Печорский район

Фото: ПАИ

Иностранные эксперты посетили избирательные участки Печорский район сегодня. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

18 сентября трое иностранных экспертов - управляющий директор энергетической компании «Energie Waldeck-Frankenberg» Стэфен Бруно Шаллер (Германия), президент испано-русской ассоциации Евразии («Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia») Фернандо Морагон (Испания), доцент Института российских и евразийских исследовани Уппсальского университета Грегори Саймонс (Новая Зеландия) –  побывали на избирательных участках в Печорском районе.

Они посетили избирательные участки #185, #184 и #181. На каждом из них зарубежным гостям рассказали о количестве избирателей, процессе выборов.

Эксперты после посещения каждого участка заполняли анкеты, в которых оценивали работу комиссии.

Стэфен Бруно Шаллер высоко оценил представительство различных политических партий в составе участковых избирательных комиссий.

«Был приятно удивлён, когда узнал, что на одном из избирательных участков есть даже выезды в медучреждение, чтобы болеющие люди смогли выразить свою волю», - пояснил Стэфен Бруно Шаллер.

А Грегори Саймонс отметил, что не заметил нарушений в процессе выборов.

«Заметно, что выборы в Печорском районе проходят прозрачно и честно. Удаётся обеспечить доступность голосования для каждого избирателя», - пояснил новозеландец.

Испанец Фернандо Морагон рассказал, что увидел представителей от всех политических партий в составе избиркомов.

«Понятно, что более крупные партии имеют большее представительство. Такое наблюдается во всех странах. Это естественне положение дел. В разговорах с наблюдателями на участках удалось выяснить, что нарушений зафиксировано не было», - сказал эксперт.

Фото: ПАИ.

Эксперты живо интересовались любыми деталями избирательного процесса - от получения бюллетеня до охраны. Ответами были довольны.

Также иностранным гостям провели экскурсию по Печорской гимназии и районному Центру культуры.

Больше новостей о выборах в регионе читайте здесь.

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