Обучение студентов в вузах может стать более свободным

18:12, 18 сентября 2021, ПАИ

Помощник президента России Андрей Фурсенко на конкурсе управленцев «Лидеры России» предложил в качестве эксперимента сделать обучение студентов в вузах более свободным, сообщает ТАСС.

Он отметил, что возможно заменить обязательные для посещения лекции и семинары на несколько установочных лекций и свободные консультации. По его мнению, освободившееся время и преподавателям, и студентам можно было бы использовать для консультаций или совместных научных работ.

«Скажем, обязательные курсы ограничить, например, установочными лекциями, установочными занятиями, а дальше сделать более гибкое взаимодействие студентов с преподавателями», — сказал Фурсенко.

При этом он отметил, что, как ни странно, к такому предложению скептически относятся не только преподаватели, но и студенты, которые считают, что они «разболтаются».

Андрей Фурсенко подчеркнул, что в этом случае большую роль должна сыграть информационная технология. Необходимо будет создать интерактивные курсы, которые могли бы использоваться и студентами, и преподавателями.

Он также добавил, что о готовности к эксперименту нужно спрашивать ректоров.