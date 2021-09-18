Международный наблюдатель: Выборный процесс идёт в рамках закона и международного стандарта избирательных прав

18:17, 18 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области выборы в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва проходят в условиях контроля наблюдателей и общественных организаций.

За их честностью следят 1665 наблюдателей, в том числе иностранные эксперты из Германии, Испании, Новой Зеландии.

Территориальную избирательную комиссию Бежаницкого района и участковые избирательные комиссии посетил международный наблюдатель из Таджикистана Сафарзода Бахтовар Амирали. Он является заместителем Генерального секретаря межпарламентской ассамблеи СНГ, уполномоченным представителем парламента республики Таджикистан.

После посещения избирательных участков корреспондент газеты «Сельская новь» попросила прокомментировать Бахтовара Амирали ход избирательной кампании и поделиться впечатлениями от проходящих выборов. Вот что он рассказал: «Миссия наблюдателей СНГ в составе 25 наблюдателей была сформирована по приглашению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Нам предоставилась честь быть ответственными за Псковскую область в качестве международных наблюдателей. Сегодня в Псковской области мы посетили три участка в Новоржевском районе и четыре – в Бежаницком районе. В общем, впечатление такое, что выборный процесс идёт в рамках закона и международного стандарта избирательных прав, с соблюдением демократических норм.

Хочется пожелать российскому народу мира, согласия, провести выборы в спокойной атмосфере, чтобы сформировались такие важные органы, как Государственная Дума Российской Федерации и законодательный орган Псковской области — Псковское областное Собрание депутатов.

Желаем россиянам счастья, благополучия и развития!»