Фильм «Искушение» не появится на экранах российских кинотеатров
Фильму голландского и американского режиссера Пола Верховена «Искушение» отказано в выдаче прокатного удостоверения в России из-за сцены провокационного содержания, сообщили в Минкультуры РФ.
В ведомстве уточнили, что в фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.
Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи удостоверений. Согласно этому пункту, отказ предусмотрен «в иных определенных федеральными законами случаях». Других подробностей в документе не приводилось.
Фильм основан на книге историка Джудит Браун. По сюжету главная героиня монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в новую послушницу. Об этом спустя некоторое время узнают за пределами обители. Главные роли в киноленте исполнили Вирджиния Эфира и Шарлотта Рэмплинг.
Премьера киноленты Верховена прошла летом на Каннском фестивале. Фильм претендовал на «Золотую пальмовую ветвь».
В числе наиболее известных работ режиссера — «Робокоп», «Основной инстинкт», «Звездный десант» и другие фильмы.
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