Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фильм «Искушение» не появится на экранах российских кинотеатров

Фильму голландского и американского режиссера Пола Верховена «Искушение» отказано в выдаче прокатного удостоверения в России из-за сцены провокационного содержания, сообщили в Минкультуры РФ.

В ведомстве уточнили, что в фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи удостоверений. Согласно этому пункту, отказ предусмотрен «в иных определенных федеральными законами случаях». Других подробностей в документе не приводилось.

Фильм основан на книге историка Джудит Браун. По сюжету главная героиня монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в новую послушницу. Об этом спустя некоторое время узнают за пределами обители. Главные роли в киноленте исполнили Вирджиния Эфира и Шарлотта Рэмплинг.

Премьера киноленты Верховена прошла летом на Каннском фестивале. Фильм претендовал на «Золотую пальмовую ветвь».

В числе наиболее известных работ режиссера — «Робокоп», «Основной инстинкт», «Звездный десант» и другие фильмы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

18 сентября 2021

Россиянам напомнили о дополнительных выплатах ко Дню пожилого человека
18 сентября 2021

Ученые выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху
18 сентября 2021

УФК по Псковской области приняло участие в проведении Всероссийской акции «Вместе всей семьёй»
18 сентября 2021

Воспитанники Центра «Патриот» представляют Псковскую область в кадетской смене «За честь Отчизны»
18 сентября 2021

В Псковстате состоялось празднование Дня семьи, посвященного переписи населения и выборам
18 сентября 2021

Фильм «Искушение» не появится на экранах российских кинотеатров
18 сентября 2021

Французский политолог считает систему голосования в России более прозрачной и честной, чем в других странах
18 сентября 2021

В Псковской области ввели в эксплуатацию самый крупный объект дорожного нацпроекта в этом году

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...