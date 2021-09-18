УФК по Псковской области приняло участие в проведении Всероссийской акции «Вместе всей семьёй»

20:38, 18 сентября 2021, ПАИ

Управление Федерального казначейства по Псковской области приняло участие в проведении Всероссийской акции «Вместе всей семьёй», инициированной Министерством просвещения Российской Федерации, сообщили в ведомстве.

Проводится акция для того, чтобы дети вместе со своими родителями смогли принять участие в ярких и запоминающихся мероприятиях.

Для детей казначеев Первичной профсоюзной организацией и членами Молодёжного совета Управления организована просветительно-развлекательная программа, в ходе которой ребята в игровой форме получили представление о деятельности Федерального Казначейства, а также о работе выборной системы органов власти в нашем государстве.

После зарядки на свежем воздухе детей накормили и показали им кабинеты, где работают их родители. Затем руководитель Управления Дмитрий Губин рассказал о роли органов казначейства в жизни нашей страны и принципах выборности различных ветвей государственной власти. Дети в игровой форме сами смогли поучаствовать в проведении выборов, после чего в актовом зале Управления был показан мультипликационный фильм, который выбрали ребята.